Adrien RAPHET

Chargé d'affaires au sein de La Banque Postale, j'ai notamment en charge les Grands comptes de plusieurs départements de Midi-Pyrénées, les Entreprises Publiques Locales (SEM et SPL), l'économie de montagne (stations de ski et thermalisme).



J'ai effectué mes premières armes dans le métier de chargé d'affaires au sein du Groupe DEXIA, partie française (DCL) spécialisée dans le financement du secteur public, logement social, habitat et aménagement après avoir rejoint le groupe BPCE à la Caisse d'Epargne.



Maître en droit public, je me suis spécialisé en finances locales et en intelligence économique et territoriale.



Parallèlement romancier sous pseudonyme pendant mon temps libre, j'écris, publie et participe à des salons locaux comme nationaux, je dédicace dans plusieurs enseignes françaises.



Journaliste radio bénévole jusqu'en 2012, j'ai pu réaliser des émissions et chroniques à dominante littéraire en recevant des invités inédits (directeurs de collection de grandes maisons/célébrités/écrivains à forte notoriété/ ...).



J'ai également été invité à tenir une conférence Tedx (sous licence internationale) pour aborder la finance.



Membre de la Société des Gens de Lettres de France, organisme fondé par Honoré de Balzac et également de la Société Civile des Auteurs Multimédias.



D'un tempérament curieux et ouvert, je m'intéresse à de nombreux domaines : analyses juridiques, sciences, voyages, actualité, ancien membre du comité d'étude de l'AR12 et de l'AR4 de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, ...



En 2016, j'ai rejoint le Rotary Toulouse Capitole dans l'objectif de servir d'abord au sein d'une institution internationale à vocation humanitaire.



Dynamique, rigoureux, à l'écoute !



Principales compétences bancaires :



◊ Maîtrise des fondements et principes en droit public, finances

locales, intelligence économique, management, contact et gestion de

prêts avec les clients du secteur public



◊ Mise en place de flux nouveaux (OCT, LT, BEI, PLS, …),

désensibilisation des crédits structurés, captage de placements, mise en place de flux bancaires et solutions de gestion, développement d'activités connexes (diversification) et de la représentation institutionnelle, présentation d'expertises financières, analyse risques et montage de dossiers d'engagement, topage d'opération de refinancement, ...



◊ Prospection et détection des besoins de la clientèle, conseil,

techniques de négociation et argumentaires, rédaction de propositions

commerciales, développement de l'activité et de la stratégie

commerciale, respect des normes et de l'image de l'entreprise, suivi

commercial, gestion des outils de vente, travail d'équipe, autonomie,

polyvalence, organisation d'évènements



◊ Étude de l'environnement juridique des clients, décryptage et

analyse des comptes, notes de synthèse, rédaction de rapports (état

des lieux secteur santé en Poitou-Charentes et Limousin), veille

d'actualité



Mes compétences :

Journalisme

Développement commercial

Développement économique

Intelligence économique

Techniques de vente