Vous aider à créer des ponts entre le Business et lIT, grâce à la Data et au Digital, afin de donner du sens à vos équipes internes et de la valeur à vos clients, dans le but daméliorer la performance globale de votre organisation.



Mots-clés: Data, Management, Data Driven, Python, IA, AI, Deep Learning, Machine Learning, Spark, Métiers, Gestion de projet, Agile, Anglais, Intelligence Artificielle, Tableau, Qlik, Data visualisation, Data visualization