Adrien TACQUARD

Passionné d'informatique depuis toujours, je suis fasciné par les possibilités d'amélioration du quotidien que peut apporter l'informatique et les nouvelles technologies en général.

Je souhaite être en progression constante dans mon métier et je m'attache à être force de proposition par la résilience et la veille technologique.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Backup Exec

VMware

VDoc

Oracle

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Exchange Server

Linux

Tomcat

ITIL

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol