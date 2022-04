Adrien VILTON

Je voudrais travailler avec les gens dans le domaine des Archives, patrimonial, environmental, social, surete, construction de propjet , media, develeppement communautaire, informatique, santé, education.



je suis Archiviste conservateur aux Archives Nationales d'Haiti et futur Depute aux elections 26 /10/ 2014,

car nous avons un gros probleme dans le domaine de la culture et du patrimoine, manquant de gens a la chambre de depute et du senat concernant notre patrimoine culturel et archivistique. Mon objectif est de trouver des gens dans le domaine pouvant me supporter.