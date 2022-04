Adyl DLIAA

Suite à une formation d'ingénieur, je me suis orienté très tôt vers une société de service (ALTRAN) afin d'avoir l'opportunité de découvrir des hommes, des environnements et des métiers différents.

Mon crédo a toujours été la qualité avec pour point d'orgue la

qualité relationnelle - humaine.

Ma détermination et mon sens des responsabilités m'ont permis d'aller au bout de chacun de mes projets.

Ces diverses expériences m'ont permis de développer diplomatie, aisance relationnelle, rigueur et organisation.

Riche d'un passé de consultant, j'ai pris de nouvelles responsabilités au sein d'Altran en tant que Business Mananger.

Après 12 ans au sein de la même société, j'ai opté pour un nouveau challenge dans une entreprise à taille humaine: POLYMONT



Mes compétences :

organisation

Management de projet

qualité

Achat

Sûreté de fonctionnement

Supply chain

Commercial

Business development

Ecoute

Qualit� produit