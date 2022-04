Afef AYARI

Bonjour à Tous



Je suis une personne dynamique, bonne vivante, et surtout très curieuse et je pense que ce site va être le moyen , pour moi, de faire des rencontres professionnelles, des plus intéressantes, et enrichissantes ....



je suis de formation artistique et suis diplômée de l'école supérieure des beaux arts de Tunis ...



Sinon voici une petite idée sur mon parcours professionnelle jusqu'à maintenant:

J'ai une expérience de 5ans en centres d'appels; où j'ai fait le tours de tous les postes:

j'ai commencé par un poste de qualité (écoute et qualification de communication avec gestion des critères de qualité) Responsable d'équipe; superviseur, chef de production, responsable d'opérations; et formatrice.





:)



Mes compétences :

Gestion de la production

Communication