BONJOUR, MOI C'EST KPOGLE AFFI VANESSA GHISLAINE, J'AI 24 ANS, JE MESURE 1M73, JE SUIS IVOIRIENNE DE MERE ET DE PERE BENINOIS. JAI COMME DIPLOME LE CEPE, LE BEPC, LE BAC G2 ET LE BTS EN FINANCE COMPTABILITE ET GESTION DES ENTREPRISES. J'ADORE BEAUCOUP LE MANNEQUINAT ET C'EST MON REVE D'UN JOUR DEFILER MOI AUSSI CAR JE SAIS QUE JAI LES QUALITES RECQUISES POUR LE FAIRE. SVP, VEUILLEZ REPONDRE FAVORABLEMENT A MA DEMANDE.