Affif BOUSLAMA

Déléguer ? Tout un art.

Que vous soyez managé, PDG ou même simple employé vous devez apprendre à déléguer de manière efficace. Déléguer en tant que manager c’est le fait de convaincre et persuader les personnes de votre équipe sans tuer la créativité. Pour un PDG c’est sa capacité à faire confiance qui prime. A ce titre, nous déléguons quotidiennement des tâches que nous le voulions ou non : cela arrive autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle.

Pourquoi délègue-t-on ?

Délèguent que les choses qu’ils ne veulent pas faire (et ça se voit).

Alors pourquoi déléguer ? Il y a 3 raisons : soit vous n’avez pas le temps, soit quelqu’un sait mieux faire que vous et dans tous les cas c’est que vous pourriez utiliser vos forces sur les tâches importantes !

Dans tous les cas, l’objectif n’est pas tant la qualité de la réalisation (une réalisation « correcte » est-elle suffisante?) que de vous permettre de vous concentrer sur vos forces.

Qu’est-ce qu’on peut déléguer ?

Ce que vous pouvez déléguer est limité par votre imagination





Mes compétences :

● Établir les déclarations CNAS, CACOBAPTH , G 50

● Gestion du personnel, loi sociale et du travaill

Manipulation de l’outil informatique

Gestion des expatriés

Conseiler , assister, démarches administratives

Mise à disposition de personnel qualifié

Tous type de location

Disposition de véhicule avec chauffeur

cours de formation de sécurité sociale