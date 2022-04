Afid BENAYAD

En recherche active.



Mon enthousiasme et ma ténacité liés à ma grande capacité d'apprentissage m'ont permis de devenir très rapidement un élément clé de l'équipe. Au-delà de mes compétences techniques, mon expérience professionnelle m'a donné une connaissance des nouvelles technologies de l'information et des télécommunications. La conduite de projets dans le cadre des technologies de réseaux et télécoms, ainsi que la recherche et la mise en place de solutions techniques, seraient pour moi l'occasion de mobiliser toutes mes compétences et ma motivation.



http://benayad.fr/



Mes compétences :

Genesys

PHP 5

Centre d'appels

Microsoft

MySQL

Avaya

Avaya CMS

DB2

CTI

Microsoft Windows Server

Nice

Télécommunications

Microsoft Exchange Server

Linux

Microsoft Office

Gestion de projet

Oracle

IIS

Télécoms