Afif MHAMDI

Expériences professionnelles (8 ans)



Environnements techniques



- Langages: C#, ASP.Net,MVC,Bootrap,AngularJS, LINQ, JAVA Script, JQuery, JSON, HTML, CSS, XML,XAML,VB6,C++, VB.Net,

- Outils : VISUAL STUDIO.NET 2005/2008/2010/2012/2014, Crystal Report

- Base de données : SQL SERVER 2000/2005/2008/2012/2014, ORACLE 9I/10G, MySQL, MS Access

- Système : Windows, Linux

- Gestion de version : SVN, TFS, TeamCity

- Méthode : UML, MERISE, Design Pattern, Agile SCRUM

- Architecture : SOA, Architectures multi-tiers, MVC

-Divers : SSIS, SSAS, SSRS (BI)



COMPETENCES FONCTIONNELLES



Assurance: Groupama Gan Vie, BONUS.ch, ASSURA

Finance et Contrôle de Gestion: Crédit agricole

Intranet/Extranet : ALPHACOM

Gestion commerciale: TOTAL

Tourisme, e-commerce : Cdiscount, TERDAV

Mobile: ETHNOCOM

Publicité : A7 Interactive



Mes compétences :

LINQ

MVC

Bootstrap

Windows Communication Foundation

C#

AngularJS

Microsoft SQL Server

ASP.NET

Entity Framework