Afifa KAABI

Tenu de la comptabilité générale et auxiliaire :



Etablissement des écritures comptables.

Suivi de la trésorerie et établissements des rapprochements bancaires.

Justification des comptes de bilan et des comptes de résultat

Suivi des immobilisations : Investissement comptabilisées, immo en cours, créations et justifications des fiches immo en extra et dans SAP.

Arrêt des états financiers

Reporting mensuel : bilan, divers (Invest comp, personnel et autres).

Classeur de clôture mensuel

Etablissement des déclarations fiscal et social

Bouclage de la paie, établissement des écritures de la paie

Suivi des provisions en extra

Etablissement des factures et acomptes clients et comptabilisations des paiements reçus.











AUTRES COMPETENCES

Langues : Français et anglais parlés et écrits.

Informatique : Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint

Progiciel (ERP) SAP (Systems, applications and product for data processing), Commerce ONE.



Mes compétences :

Comptabilité