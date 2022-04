Afnan TAJAMMAL

"Il est des choses sur Terre que l'on ne peut acquérir sans artifices, sans se forcer" (A. Gide).

Doté d'un tempérament enthousiaste et de nature optimiste à toute épreuve, j'aime les défis, notamment ceux pour lesquels la majorité pense que "c'est perdu d'avance"!

Booster naturel, je guide et assiste qui de droit et avance avec mon équipe dans une direction communément agréée!

Je suis attiré par le Luxembourg, la Belgique, les Pays Bas... le premier pays qui m'appelle, pose les bonnes conditions, je suis à lui! ;)



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Anglais bilingue

DIF

English

Entrepreneur

Formation

Langues

Linguistique

Organisme de formation

Validation

Validation des acquis