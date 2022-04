AFRICA DESIGNS œuvre pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles,



Nous intervenons dans la psychopédagogie des enfants, parents et enseignants; la psychothérapie dans les familles en difficultés....



Nous organisons chaque vacances les colonies de vacances avec les enfants de 02 à 18 ans sur le réseau national. Les enfant pendant la colonie doivent être formés sur les expressions suivantes: Ateliers de Danses, Musique, Cinéma, Art plastique, Art oratoire, Art culinaire, Poésie, Littérature, Langues, Karaté, Judo, Taekwondo, Natation, Football, Basketball....

En dehors des formations, nous organisons tous les jours le Coaching sur les attitudes et le développement personnel des enfants, les excursions une fois par semaine et bien d'autres activités d'attraction et d'animation.



Academy UN ENFANT, UN SUCCÈS est l'un de nos programme qui se déroule toute l'année et concerne particulièrement les enfants toujours au tour des expressions culturelles et sportives, le coaching, les activités de loisirs. Les activités se déroulent tous les Mercredis à partir de 15H - 17H et les Samedis de 14H à 17H.



NB pour plus d'informations:

Site:Array

Tél.: 699 179 400 / 671 848 651

Personne à contacter M. TIMA Blaise