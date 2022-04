Africa NAVALLAS GARCIA

Passionné par le commerce et la relation client, j’ai le goût de la communication et du challenge.

Femme de terrain, je fédère à mon équipe la rigueur et la méthode afin d'atteindre les objectifs fixés.

Mon aptitude de manager de terrain, me permet de viser avec mes collaborateurs un projet commun conformément aux attentes de l'entreprise.





Mes compétences :

Microsoft Excel/Word

Management

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Merchandising