Afsaneh DUFFAU

Spécialiste des contrats internationaux et conseil en droit des sociétés ,j'interviens aussi pour former le personnel dirigeant des entreprises. Passionnée par les cultures diverses, les déplacements professionnels

me sont indispensables.



Mes compétences :

Specialiste de Droit International et de Droit Eu.

Conseil en contrats internationaux

Droit de la communication et de l'internet

Droit des Affaires