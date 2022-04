After NEED

Depuis sa création en 2010, AfterOne est devenu un spécialiste des prestations externalisées de relation client à destination des professionnels. Au quotidien, nos équipes se mobilisent pour gérer les demandes d’informations, de renouvellement de contrat(s), d’ajout ou suppression d’option(s) ; elles assurent des ventes additionnelles auprès des clients dont elles sont en charges et prennent en compte leurs éventuelles réclamations.



L’entreprise compte aujourd’hui plus de 10 collaborateurs, et capitalise sur le dynamisme de ses équipes.