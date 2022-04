Afthakia GENET

Ingénieur qualité depuis plus de 5 ans chez Castorama France, je suis aujourd'hui spécialisée dans les produits d'ameublement et les revêtements de sol, avec quelques connaissances en produits électriques et en contact alimentaire. Mon rôle est d'assurer la conformité de ces produits à la réglementation applicable et à notre propre cahier des charges, et ce depuis la sélection du fournisseur jusqu'à la fin de vie du produit chez le client.



Mes compétences :

Environnement

Génie des Procédés

Manager

QSE

Qualité

Quality

Quality Manager

Sécurité