Passionnée de chaussures depuis toujours, je découvre le monde de la chaussure en 2008 quand je décide de créer ma propre Marque.

La complexité de la création d’un modèle de chaussure est impressionnante, pour maintenir l’équilibre entre confort et design.

Un petit changement à peine perceptible visuellement a un impact sur l’ensemble du modèle.

Déconcertant dans un premier temps, cela n’a fait qu’accentuer ma passion pour la chaussure.



Si les yeux sont les fenêtres de l'âme, les chaussures sont les portes de l'inconscient.

A l'intersection du rêve et de la réalite l'achat d'une paire de chaussures est

souvent un dilemme pour les femmes qui sont tiraillées entre frivolité, confort et prix.



J'ai créé une Marque éponyme de SOULIERS(www.agathatorres.com) qui accorde la raison à l’émotionnel, pour faire rêver les femmes en leur faisant vivre une expérience d’achat nouvelle qui durera une fois chez elle. La chaussure de Cendrillon à prix doux.



J'offre la possibilité aux femmes de créer leurs chaussures uniques, à leur juste taille qu'elles peuvent accessoiriser au gré des envies.

Elles dessinent leurs souliers, en choisissant la forme, la hauteur, la forme du talon, la couleur.

Une fois créée, elles choisissent un accessoire amovible offert et peuvent commander de nouveaux quand elles le désirent.



Les peaux et autres matières qui composent les AGATHA TORRES, ont toutes été sélectionnées parmi les meilleures, pour offrir un produit Haut de Gamme.



Les chaussures sont produites à la demande, pour répondre au plus près des envies des femmes.



Mes compétences :

Concept store

Customisation

Mode

Mode femme

Styliste