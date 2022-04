Agathe BERNARD

Après l'obtention du CAPA en octobre 2011, j'ai intégré Axa protection juridique et exercé en tant que je suis juriste conseil durant près de 3 ans.



Mes différentes expériences m'ont permis d'acquérir un solide esprit d'analyse et de synthèse, un sens de l'organisation, une grande polyvalence, de bonnes capacité d'adaptation et des qualités relationnelles.



Domaines de compétence: droit des assurances; droit de la construction; droit civil: droit des contrats/ responsabilité civile/ immobilier (baux, copropriété, voisinage, ...)/droit des personnes et de la famille; droit pénal; voies d'exécution; droit de la consommation; droit social; droit commercial, etc ..



Mes compétences :

Responsabilité civile

Droit civil

Veille juridique

Droit immobilier

Droit de la construction

Contentieux

Droit des assurances

Droit pénal

Rédaction

Synthèse