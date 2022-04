Agathe CAMUS ÉP. GUILLEMAIN D'ECHON

Je suis spécialement motivée par la satisfaction Client et la performance de l'entreprise.



Ma personnalité me destine au travail en mode projet : besoin de nouveauté, recherche de challenges, capacité d'adaptation, intérêt pour les autres et aptitude à conseiller.

Pour réussir, je m'appuie sur mon sens de l'organisation, ma curiosité, ma capacité à prendre du recul et mon respect des engagements.



Je cherche à relever des challenges au sein d'une équipe dynamique tournée vers la satisfaction de ses clients.



Mes compétences :

Coordination de projet

Création d'outils de suivi

Animation d'équipe

Esprit analytique

Planification

Procédures commerciales

Partage de l'information

Management d'équipes pluridisciplinaires

Procédures financières

Procédures logistiques

Formation continue

Aisance relationelle

Système d'information

Refonte de processus

Recrutement

Management d'équipe

Systèmes d'information

Conseil

Gestion

Performance

Organisation

Management opérationnel

Formation