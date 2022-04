Agathe D'HUMIÉRES

Souhaitant être indépendante rapidement, j’ai commencé à travailler pendant mes études.

Ma motivation et mon dynamisme m’ont permise d’établir une relation de confiance avec deux des entreprises pour lesquelles j’ai travaillé durant ces sept années.

J’ai ensuite suivit mon mari aux états unis pour une durée de deux ans.

L’installation dans un pays étranger, l’utilisation d’une nouvelle langue ainsi que la maternité ont été des expériences très enrichissante.



Je souhaite à présent reprendre une activité professionnelle.



Justifiant d’une solide expérience commerciale, je maîtrise les problématiques relatives à la gestion des dossiers et à la relation avec des clients.

J’ai des facilités d’adaptation et d’organisation dues a mes différentes expériences professionnelles et personnelle.



Mes compétences :

Vente

Rigueur

Gestion de la relation client

Internet

Assistanat commercial