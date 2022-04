Agathe Faivre



Indépendante depuis un an et demi, mes formations ont été MJM Graphic et Formadéco à Paris, passionnée par le métier, mes voyages me permettent de proposer des univers qui font rêver.

Je suis très sensibles aux couleurs et aux matières et souhaite donner toutes mes compétences pour que votre univers deviennent un paradis.



0660265627 - agathe.faivre@gmail.com



Mes compétences :

Architecte

Art

Création

Décoration

Evénementiel

magasin

matériaux

Rénovation

Voyages