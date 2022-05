Plus que 10 ans j’utilise des logiciels pro, pour les dessins des plans, pour avoir une haute qualité de service !



Vous êtes un particulier, un professionnel et vous voulez voir des propositions avant de commencer vos travaux !, découvrir, visualiser vos propres idées, vos futurs maisons, sur PAPIER !



Je suis à votre disposition, quelque soit votre projet :



* Relevée de l'existant.

* Plans 2D.

* Réalisation dossier permis de construire, jusqu’au obtention autorisation.

* Demande préalable des travaux.

* Insertion dans l'environnement (vue 3D)

* Réaménagement intérieure (studio, appartement, resto, maison,..)

* Formulaire mairie (calcul des surfaces planchers,..)



N'hésitez à me contacter, je suis votre à votre écoute !



Devis gratuit et demande d'information est sans engagement !



Avantages :



Des tarifs très concurrentiels par rapport au marché courant.

Des délais très courts d'exécution de chacun des dossiers.

Le suivi de votre dossier durant toute l’instruction de votre dossier.

Un travail soigné, précis et sérieux





Bien cordialement





Mes compétences :

Mise en page

AutoCAD

Bureau d'études

3D

Architecture

Génie civil

3D Studio Max

Télécommunications

Ardoises d Espagne

Bavette en Zinc

Rénovation maison individuelle

Permis de construire