Agathe FRÉMY

Ce qui m’anime, c’est d’accompagner les directions et leurs équipes à déployer leurs potentiels pour qu’ils soient pleinement acteurs de leurs réussites.



20 ans d’expérience à des fonctions opérationnelles et managériales m’ont permis de développer des projets majeurs de transformations culturelles et organisationnelles à travers des environnements français et internationaux

Mes 14 années au sein du groupe Philips ont été rythmées par des projets transverses extrêmement diversifiés autour des sujets suivants : déploiement de fusion, management de la qualité, gestion de projet, ventes, service consommateur, contrôle de gestion.



Mon fil rouge : l’alignement au service de l’action.



Pour les avoir expérimentées dans mon parcours en entreprise puis en tant que coach, je me base sur deux convictions fortes :

- La coopération transversale constitue une source permanente d’énergie créatrice tant individuelle que collective

- Le fait de capitaliser sur les talents et les atouts de chacun permet de déployer pleinement la performance



Avec une approche sur-mesure au service des enjeux de chaque client, j’apporte une démarche structurée et agile pour avancer avec lui par étape. J’utilise les démarches participatives centrées sur les réussites qui sont des révélateurs permettant une mise en mouvement individuelle et collective, génératrice de sens, d’énergie et de confiance.



Coach certifiée ICF (International Coach Federation), je me suis formée au coaching chez International Mozaik.

Certifiée Process Com Coaching, je suis praticienne Appreciative Inquiry (approche collaborative et positive).

J’ai aussi enrichi ma pratique par d’autres approches : Co développement, AT, PNL, Ancrages de carrière, Logique Emotionnelle et suis diplômée de l’ISC (Institut Supérieur du Commerce).



Secteurs d’intervention : industrie, grande distribution, assurance, services, banque, agro-alimentaire, transport, tourisme…

Contextes : groupes internationaux & PME



Mes compétences :

Accompagnement au changement

Change management

Coaching

Leadership