Agathe GOUPY

Un an et demi d'expériences dans la grande distribution:

Consultante spécialisée dans les méthodes et organisations de points de vente - Storeforce (poste actuel)

Category Manager junior - Unilever - 6 mois

Chargée de projet - Auchan Vélizy - 6 mois



Master Distribution et Relation Client - Université Paris Dauphine



- Challenge Auchan 2011 - Vainqueurs finale nationale

- Challenge Keymatch Carrefour 2013 - Vainqueurs finale Dauphine

- Accompagnement d'une start-up sociale et solidaire (microDON) sur des projets pilotes de générosité en caisse. 2012-2013

- Création d'un site marchand fictif pour la marque SOUTS 2012-2013

- Veille concurrentielle sur les innovations commerciales 2012-2013



Anglais et italien courant