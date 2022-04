Agathe GROS

Après plusieurs premières expériences sur le terrain dans la coordination de projets en associations et agence onusienne, je me suis dirigée vers le siège d'ONG en France où j'ai travaillé plus de deux ans dans la collecte de fonds et l'animation de réseaux de bénévoles.



Je travaille actuellement pour le Fonds Decitre qui a pour objectifs de promouvoir la lecture, de donner le goût d’apprendre, de transmettre et de tisser un lien social à travers divers projets concrets et innovants. Je m'occupe de la gestion de l'ensemble des projets nationaux et internationaux pour le Fonds.

N'hésitez pas à me contacter si l'un de ces projets vous intéresse !



Plus d'infos : http://fonds.decitre.org



Mes compétences :

Informatique

Community management

Humanitaire

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Rédaction

Téléprospection

Étude de marché

Développement

ONG

Commerce équitable