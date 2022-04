Agathe GUILLOT

La mondialisation de l’économie, la mobilité croissante des personnes, la circulation des biens, des services et de l’information, sont des constats aujourd’hui dans les entreprises se trouvant dans un monde sans frontières.

La montée en puissance de la Chine en fait une destination de choix pour les investissements directs des entreprises occidentales. " Les délocalisations d’entreprises américaines, européennes, asiatiques, ont fait de la Chine «l’atelier du monde » ". Mais la Chine reste un pays à déchiffrer en matière de management.



La Chine a une pensée, une culture et une tradition spécifiques. Le premier élément de base à déchiffrer est donc la culture chinoise. L’influence de cette culture a imprégné différents domaines et notamment la gestion des ressources humaines.



Je suis Consultant en Ressources Humaines, spécialisée dans le domaine du management par les compétences, accompagnement individuel ou collectif de la conduite du changement dans les contextes diversifiés à dimension interculturelle.



Originaire de Hong Kong, j’ai développé ma carrière professionnelle dans des entreprises multinationales, notamment en Grande Bretagne et en France.



Je peux vous proposer :



dans le cadre d’un projet d’implantation de votre entreprise en Chine, un accompagnement dans votre démarche d’identification de l’équipe qui sera chargée localement du projet, sa formation dans un contexte interculturel et l’accompagnement des expatriés et de leur famille.



si votre entreprise est déjà implantée en Chine, un diagnostic et une contribution à la définition d’un plan de développement de vos équipes locales surtout dans le but de retenir les talents dans votre entreprise, atout décisif sur ce marché très compétitif.



Mes compétences :

Formation interculturelle

Ressources humaines

Conduite du changement

Analyse de l'activité

Management