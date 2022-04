Agathe IACONI

Suite à un cursus universitaire qui allie droit et sciences de l' éducation, je recherche un poste me permettant de développer mes compétences pour mettre en œuvre des actions d’accompagnement éducatif : identifier les attentes des familles et des enfants en difficultés, les renseigner sur leurs droits, mettre en place des activités (soutien scolaire, sorties culturelles, groupe de parole) adaptées à chacun…

Engager des démarches collectives permet de dialoguer et d’informer, c’est pourquoi il est important de soutenir les familles en impulsant un partenariat entre celles-ci et les différentes institutions qui peuvent répondre à leurs besoins.