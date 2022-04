Agathe IRELAND

Issue d'une première formation créative et technique puis d'une seconde partie de cursus davantage tournée vers la gestion et les achats je suis aujourd'hui specialisée dans les entreprises de mode et du textile.



Ma curiosité vis à vis des différents métiers du secteur m'a apportė une polyvalence certaine que je considère comme un fort atout.



Dynamique, organisée et rigoureuse j'apprécie avoir une certaine autonomie dans mon travail.



L’esprit d’équipe est pour moi quelque chose de primordial. J’ai toujours eu l’occasion de travailler avec divers acteurs de la distribution (services marketing, merchandising, fournisseurs…).



Mes compétences :

Communication visuelle

Gestion des achats

Marketing stratégique

Développement produit

Excel

Logiciels DAO Adobe