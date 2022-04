Alexandre DONZÉ SOLIS

Passionné par le produit Mode, j'ai choisi d'orienter mes diverses expériences professionnelles vers celui-ci, en remontant le cycle de sa vie.



De la vente au client final en boutique (B to C), en passant par la sélection des collections en showroom, la création, le style et la fabrication, les achats de matières, l'organisation de la production et maintenant la sélection des accessoires.



Ainsi, je suis en mesure aujourd'hui, de conseiller quant aux stratégies des marques, en matières d'achat, de création et d'organisation, pour optimiser et faciliter une production.

Sans perdre de vue les attentes des acheteurs B to B, du consommateur final mais également les problématiques que vont rencontrer tous les intervenants de la création du produit, à sa consommation finale.



Ayant une vue pragmatique et pratique de la conception d'un produit, qu'il s'agisse d'accessoires de maroquinerie, de bijoux ou de confection, de bas, moyen ou haut de gamme, je me suis nouvellement enrichi d'un carnet d'adresse mais aussi d'un solide relationnel avec des sous traitants de tous horizons.



Mes compétences :

Mode

Stratégie marketing

Identité de marques

Organisation Processus

Social media manager

Achats matières premières

Développement commercial

Réseaux sociaux professionnels

Relations Presse

Sourcing international

Developpement Produit et business

Relation clients

création

Relations commerciales

Merchandising

Diderot design