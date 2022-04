Agathe LE MOEL

J'ai toujours été intéressée par l'univers de la mesure media et de la compréhension des comportements afin d'élaborer les meilleures stratégies publicitaires.

Aujourd’hui, avec une expérience de plus de 11 ans en agence media en charge des stratégies media digitales de mes clients, je souhaite faire évoluer ma carrière vers un poste permettant de faire du conseil et du marketing auprès des marques grâce à des analyses des comportements consommateurs et des insights marché.



Contactez-moi à agathelm@yahoo.fr



Mes compétences :

Web

Communication

Digital

Online

Business development