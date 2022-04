Agathe LECAMUS

Ancienne directrice d'une agence de services à la personne, je suis très attachée aux valeurs d'O2 : excellence, état d'esprit positif, respect de l'individu et esprit d'équipe. Ces valeurs m'ont permis d'évoluer professionnellement et me poussent à aller toujours de l'avant vers de nouveaux projets



Mes compétences :

SATISFACTION TOTALE

Management d'équipe

Objectif ciblé

Formateur

Management de projet

Communication corporate

Plan d'actions & coordination de projets

Groupe de travail

Communication évènementielle

Contractualisation et suivi des marchés

Audit qualité

Recrutement

Rigueur