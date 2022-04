Agathe LEFEBVRE

Aussi, après avoir découvert le concept 6 σ, je l'ai trouvé intéressant et finalement je m'y suis impliquée au point d'utiliser les outils et les statistiques quotidiennement.



Pourquoi? pas uniquement pour ses outils efficaces, pour sa philosophie surtout: le client est remis au cœur des préoccupations! Je crois, de par mon expérience, que c'est en offrant des produits de qualité à ses clients, en lui offrant ce dont il a besoin, et en veillant à l'évolution de leur demande que l'on peut créer de la valeur.



Cette méthode est un bon moyen de regrouper toutes les causes de dysfonctionnement et les améliorations possibles, mais je sais maintenant que cette méthode sans les hommes ne sert à rien. La meilleure façon de déployer une démarche d'amélioration continue est d'écouter tout le monde, surtout les acteurs du terrain et de les fédérer pour ainsi pouvoir diminuer la variabilité des processus.



Rigoureuse, dynamique et investie, je suis à la recherche de nouveaux défis relatifs au déploiement d'une démarche d'amélioration continue en Lorraine.



Mes compétences :

Textile

Production

6 Sigma

Gage R&R

Analyses de variances

Analyse statistique

Analyse de reduction des coûts

Tests d'hypothèses

Reduction de la variabilité des processus

Analyse de données