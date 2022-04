Agathe LETOUZEY

La vente est un domaine dans lequel j’évolue aisément, puisqu’il rejoint le secteur de la communication marketing qui est mon domaine de prédilection. Ma formation et mes expériences m’ont permis de développer une vision globale et stratégique, intégrant les différents enjeux commerciaux et la nécessité de trouver des solutions rapides et efficaces à chaque problématique. Il est également essentiel de tenir compte de l’image de la structure et des valeurs à véhiculer.

Dynamique, dotée d'un grand sens du relationnel, le conseil client est ce que j'apprécie le plus.

J'ai pour objectif d'évoluer vers la vente de produits haut de gamme/secteur du luxe.



