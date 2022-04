Agathe MARCANTONIO

• Actuellement en poste au Crédit Agricole de Lorraine en tant que Chargée de Communication et Community Manager.



• Diplômée de l’ISCOM Paris (Communication Globale des Marques) et de l’INSEEC Paris (Master II Professionnel en Marketing, Communication et Stratégies commerciales - Major de Promotion)



• Expérience : + de 4 ans d'expérience professionnelle



• Force de conseil, bon ciblage des enjeux stratégiques, opérationnelle orientée résultat, excellent relationnel



• Construction de recommandations stratégiques et coordination du déploiement, rédaction, événementiel



Mes compétences :

Communication interne

Communication institutionnelle

Chef de projet packagings

Relations Presse

Community management

Communication événementielle