Agathe PAILHES

Je suis actuellement disponible et à la recherche d'un poste en tant qu'assistante polyvalente ou assistante des Ressources Humaines.

Je suis très sensible aux actions humanitaires.

Je souhaiterais intégrer des structures spécialisées dans la santé, le social, et dans l'emploi avec la présence de fortes valeurs humaines et de contacts humains.

J'ai également un fort intérêt pour la diversité des cultures et la découverte du monde.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit du travail

Relations humaines

Communication

Adaptabilité

Recrutement

Organisation