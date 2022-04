Agathe PÉRIER

Bonjour,



Je recherche un poste qui regrouperait les compétences acquises lors de mes stages et de mes expériences professionnelles. Mes compétences sont dans la vente, le management, le marketing et l'évènementiel.

Les secteurs qui m'intéressent sont : le secteur l'automobile, du textile, du sport et des cosmétiques.

Je suis une personne qui s'adapte et qui apprend très vite

J 'ai appris beaucoup sur le comportement du consommateur , les techniques de vente etc...

J'adore animer et manager une équipe, j aime le challenge, j'aime les gens, j aime enseigner et expliquer ce que je fais aux gens, je suis humaine, j aime les challenges, j ai le sens du commerce ( je l 'ai bien développée depuis ces années sur le terrain ) . Je suis motivée !!



Mes compétences :

Gestion événementielle

Animation d'équipe

Relationnel

Recrutement

Dynamisme

Dynamique

Relations clients

Organisation du travail

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising