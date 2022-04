Ma force : 8 ans d'expérience en gestion et développement de projets !

En quête de nouvelles expériences et de nouveaux challenges, je suis aujourd'hui en recherche active.



Profil :

- capacité d'analyse et de diagnostic

- aime le travail en équipe

- sensible aux problématiques sociétales (liées à un territoire)

- sensible à l'innovation et la créativité