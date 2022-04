Agathe PEROTIN

Les difficultés croissantes de recrutement sur des profils spécifiques nous conduisent à mener des actions ciblées afin de vous proposer les meilleures compétences et profils.



A cet effet, nous organisons et réalisons notamment :



De larges opérations de recrutement au niveau des bassins d’emploi et du territoire national,

Des partenariats avec des institutions pour l’emploi (APEC, ANPE, AGEFIPH, etc…),

Une diffusion quotidienne de nos offres de mission sur différents Joboard,

La mise en place de programmes de fidélisation de nos collaborateurs intérimaires.



PROvidence privilégie la recherche permanente de nouveaux collaborateurs intérimaires aux compétences les plus pointues à travers des actions de recrutement nationales, la mise en place et le suivi d’un plan d’action recrutement et le placement pro-actif des nouveaux candidats recrutés.



PROvidence met à votre service le professionnalisme de ses équipes et vous garantit des délégations de qualité, en adéquation avec vos projets.