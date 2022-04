Agathe PITAUD

Fortement attirée par les métiers du tourisme dès ma première année de Licence Animation, j’ai décidé de réorienter mes études vers le BTS Animation et Gestion Touristiques Locales. C’est par la suite une expérience très enrichissante au sein du camping Le Littoral***** Yelloh ! Village aux Sables d’Olonne, qui m’a confortée dans l’idée de continuer à me spécialiser grâce à une Licence Professionnelle Valorisation des Ressources Touristiques à Vannes.

Mon parcours s'est enrichi grâce à la place importante du bénévolat sur mon temps-libre.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Communication évènementielle

Communication visuelle

Guides interprètes

Accueil physique et téléphonique

Gestion de projets

Tenue du secretariat