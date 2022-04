Agathe PLEUTIN

Suite à mes études d'ingénieur, je commence ma vie professionnelle en tant que consultante MOE/MOA. Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA), gestion d'applications, support, maintenance, autant d'activités que j'ai déjà eu la chance de découvrir et de pratiquer dans le domaine des Systèmes d'Informations.



Dans un soucis de résultats, et avec des contraintes de délais et qualité, j'aime débloquer une situation en apportant une analyse et une solution, tout en rendant un service. Jeune diplômée, dynamique et curieuse, l'intérêt que je porte à mon travail est très important. J'aime être passionnée par ce que je fait, ne pas m'ennuyer et toujours avoir quelque chose à faire.



« Choisissez un travail que vous aimez, et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour dans votre vie. » - Confucius





