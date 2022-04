Agathe RICHARD

J'ai 10 ans d'expériences en Qualité, Hygiène, Sécurité des Aliments, en industrie agroalimentaire (DANONE, LU).

Je suis compétente dans les domaines de :

- l'animation d'un système Qualité (amélioration continue, gestion des Non Conformes, gestion des réclamations consommateurs, traçabilité, gestion documentaire...),

- la mise en place d’une démarche Qualité (HACCP, AIB, Ecocert, référentiels normatifs ISO 9001, 22000...),

- la conduite d'audits internes (usine, inter-usines et fournisseurs),

- la formation du personnel (encadrement, opérateurs, nouveaux arrivants, prestataires de service),

- la conduite de projets (arrivée d'un nouveau process, référencement d'un nouveau produit...).



J'ai la satisfaction d'avoir mis en place la norme ISO 22000 sur un site de 180 salariés et d'avoir obtenu la certification sans aucune non conformité.



J'ai également une expérience de 3 ans dans l'animation d'un Système de Management Environnemental (ISO 14001), dont ma plus belle réussite à été la mise en place du tri des déchets sur un site de 500 salariés.



Enfin, j'ai managé une équipe de 30 opérateurs postés, en tant que chef d'équipe en production durant 1 an.

J'ai aussi encadré 2 agents de maîtrise (garant chacun du nettoyage et du SME), ainsi que des apprentis en Environnement et des stagiaires en Qualité.



Je suis rigoureuse et pragmatique. J'aime travailler sur le terrain, j'ai le goût du travail bien fait et je me mets un point d'honneur à aller au bout des choses.



Mes compétences :

Traçabilité

Hygiène

Qualité

Certification ISO

Sécurité alimentaire

Amélioration continue

HACCP

Normes ISO 9001

Environnement

Audits