Agathe RIQUET

Apres avoir été 15 ans responsable de secteur dont 10 ans chez Nespresso, j'ai l'opportunité depuis juillet 2017 de travailler au sein de la Boutique Nespresso de Bordeaux où je suis l'une des Responsable adjointe en mission jusqu'a septembre 2018.

L'equipe globale est composée de plus de 40 personnes.

Je m'occupe aujourd'hui du suivi et du developpement de 12 conseillers clientèles dont 2 contrats alternants et et 4 temps partiels.

Je les suis sur le terrain au quotidien et leur apporte mon soutien lorsqu'ils en ont besoin.

Chacun est different et ma philosophie est de les aider a se developper en les challengeant et en les accompagnant a trouver les solutions par eux meme.

Les motiver au quotidien et les aider à se développer font partie de mes priorités et pour cela je suis toujours disponible.



Au terme de cette mission je souhaite continuer a m'epanouir et a developper mes competences manageriales sur un poste de Chef des Ventes Regional sur la Region Aquitaine





Ce que je peux apporter demain à une Entreprise et une équipe commerciale:

- Mon experience manageriale

- Mon expertise en techniques de vente

- Mes talents de Formateur

- Mon orientation résultats

- Mon orientation service

- Mon côté fédérateur

- Mon experience de l'animation d'équipes commerciales directes et indirectes

- etc...



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Négociation

Management

Communication

Formation

Prospection

Animation de réunions

Animation de formations