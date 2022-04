Agathe SIMONNOT

Co-fondatrice de Antoinette Pain et Brioche, un concept de boulangerie dans lequel nous proposons uniquement des pains spéciaux et des brioches. Nous avons choisi de nous concentrer sur une gamme courte mettant en avant un retour au pain artisanal avec du goût et qui se conserve.

Nos méthodes de fabrication ont été étudiées de façon à proposer des produits à la texture améliorée sans faire appel à des ingrédients autres que les ingrédients traditionnels (et naturels) de boulangerie.

Toutes nos farines sont issues de l’agriculture biologique ou de la culture raisonnée contrôlée pour la farine de tradition française.

Tous nos pains sont issus d’une fermentation lente à partir de levain de blé naturel.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Marketing

Gestion de projet

Management