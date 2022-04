Agathe VOLOKHOFF

Titulaire d’un Master 2 en Ingénierie Financière et d’un MBA en Gestion de Patrimoine, mes différentes expériences m’ont confortée dans mon choix de carrière dans le secteur de l’immobilier.



Forte de plusieurs expériences dans ce secteur, je souhaiterais tout naturellement pouvoir continuer à m’investir dans le monde de la promotion immobilière, et suis actuellement en recherche d'emploi sur la région Bordelaise.





Cursus scolaire :

- 2 ans de classes préparatoires (MATHS SUP/MATHS SPE)

- Licence mention Mathématiques et Economie

- M1 Ingénierie Financière

- MBA et MASTER Gestion de patrimoine, statut Ingénieur Financier



Expérience Professionnelle :

- 3 ans au crédit agricole (réseau) en tant qu'assistante commerciale

- 4 mois de stage en cabinet de gestion de patrimoine indépendant

- 15 mois au crédit agricole Banque Privée sud 77 en tant que conseiller commercial Banque Privée

- 6 mois de stage en tant qu'analyste financière chez DTZ AM



Mes compétences :

Informatique

Immobilier

Sport

Prospection

Commercial

Conseil

Banque privée

Conseiller commercial

Gestion de patrimoine

Immobilier d'entreprise

Gestion immobilière