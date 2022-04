Agc Portage Salarial NORD EST

A.G.C (Assistance – Gestion – Conseil)

Propose une solution alternative au statut de travailleur indépendant.



Notre mission est de répondre et de conseiller les Consultants, Formateurs, Indépendants, Vacataires, Ingénieurs, Freelances qui possèdent une expertise reconnue et qui souhaitent accompagner une Entreprise sur un besoin précis.



Pour les professionnels, le portage salarial allie autonomie et volonté d'être socialement bien protégé.

Pour les entreprises, le portage salarial satisfait un besoin ponctuel et inhabituel sans recourir au recrutement.



Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante : sophie.rosso@agc-portage.com



Mes compétences :

Gestion

Gestion de projet

Ressources humaines

Formation

Portage salarial

Recrutement

Gestion administrative

Conseil

Communication

Réponse aux appels d'offres

Agrément Organisme de Formation