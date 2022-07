Agnes BOURNE

A.B. EVAL est un organisme habilité par l'ANESM/HAS et peut donc procéder à l'évaluation externe d'un établissement social ou médico-social.

Autres prestations proposées : formation bientraitance, accompagnement dans la mise en œuvre de la démarche qualité, mise en place des outils de la loi 2002-2, appropriation des recommandations de l'ANESM/HAS, formalisation d'un plan d'actions suite à l'évaluation, accompagnement vers la certification, mission de Responsable Qualité en établissement de santé.

Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter : contact@abeval.fr

Vous pouvez également visiter mon site Internet :Array



Mes compétences :

Microsoft Office

Apologic Web

Règlementation de l'évaluation externe et interne

Conseil - Accompagnement

Formation

Prévention des risques professionnels

Informatique

Audit qualité

Gestion de projet

Communication

Gestion des ressources humaines

Management de la qualité

Gestion administrative

Management

Gestion budgétaire

Stratégie