Agnès OBRADORS

Actuaire de formation, j’ai une expérience de plus de 30 ans en assurance vie.

Mon parcours professionnel m’a permis de développer 3 types de compétences :

management d'équipes > 55 collaborateurs, conduite de projet (réorganisation de la gestion de la prévoyance), actuariat (conception de produits et inventaire).

Aujourd'hui, je trouve mon épanouissement professionnel dans le management d’équipes technique et de gestion en assurance, avec un objectif permanent de rentabilité et de qualité de service rendu aux clients, dans le respect des valeurs humaines.



Mes compétences :

Actuariat

Gestion

Assurance

Organisation

Assurance Vie

Gestion de projet

Management