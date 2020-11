Agnès PIERRE

EXPERIENCE :

- SOLFIA

CO FONDATRICE

2018 à ce jour

- CREDIT FONCIER

Responsable fidélisation

2013 à 2017



- Fédération Handicap International (ONG) 2002 à 2013

RH / finances

Juridique / financier :

Suivi dossiers RH contentieux siège et terrains- recherches et rapports

Chargée du suivi et de la rédaction des rapports annuels pour le Comité de la Charte (contrôle financier et organisationnel)

Rédaction de la charte informatique interne

Révision des contrats avec les partenaires et prestataires (grande distribution, photographes, cinéastes)

Autres :

Organisation

Appui à la démarche de conduite du changement / recueil des procédures internes



Direction des Ressources Techniques (pool de spécialistes référents basés au siège en appui aux équipes terrain et garants de lautorité scientifique pour les projets)

Juridique / RH:

vivier consultants et missions courtes (gestion du vivier, contractualisation et suivi de missions)

referente Genre (formations, rédaction de supports pédagogiques, conseil aux équipes siège et terrains, aide au recrutement de spécialistes pour des missions dappui conseil sur les projets, développement du réseau international, membre de la commission genre MAE)

Formation des équipes sièges et terrains

Rédaction des procédures (dépôts légaux) pour les publications professionnelles et les supports de communication externe

Autres :

Edition (Traductions PAO - Fabrication - Impression - Diffusion)

. co animation d'un pool fédéral de responsables pour la veille et les choix de stratégie en matière de lobbiing sur la thématique du développement

Gestion de bénévoles

Organisation de séminaires et workshops en France et sur les terrains



Le Tout Lyon/Moniteur Judiciaire 2001-2002

dépôts légaux et formalités des entreprises



Mairie de Cambrai (59) 1997

En charge des affaires sociales Mairie de Cambrai

Collaboratrice directe du Maire (membre du cabinet).Interface entre la municipalité et les administrés:au service de la municipalité dans