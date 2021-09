Agnes RABATEL

Actuellement reponsable d'un plateau d'affaires,j'encadre une équipe de 16 personnes, avec comme missions :

Gestion de planning, formation, animation et organisation.

Gestion des relations opérationnelles avec les fournisseurs.

Atteindre les objectifs du point de vente.

Représenter ma société auprès de l'environnement externe de l'agence(syndic,gardiennage, services de maintenance....)

Assurer la relation client, répondre a leurs sollicitations opérationnelles , me déplacer pour les rencontrer et assurer le suivi de leurs comptes.

Arbitrer les litiges complexes

De formation BTS Tourisme, j'ai occupé divers postes dans des agences autocaristes et de loisirs, avant d'accèder à des postes à responsabilités, dans le secteur du voyage d'affaires.



À la recherche de nouveaux défis, ouverte pour de nouveaux challenges..



Mes compétences :

Bon relationnel

Rigoureuse

Organisée

Travail en équipe

Grande capacite de travail